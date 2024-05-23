Офіційний курс долара буде ледь не 40 гривень

23 травня 2024, 17:02
Читать новость на русском

Нацбанк встановив офіційний курс долара на вищому рівні, ніж попереднього разу. Втім ціна виросла на 2 копійки, що є несуттєвим. Очікується, що завтра курс сягне майже 40 гривень.

Офіційний курс 23 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,82 гривні за долар. Вартість долара виросла всього на 2 копійки проти 22 травня. 

Читайте також За рік середня зарплата в Україні зросла майже на 2 тисячі гривень

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,11 гривні, що на 15 копійок менше, ніж вчора. 

Який буде офіційний курс долара та євро 24 травня:

  • долар – 39,92 гривні,
  • євро – 43,31 гривні.

 

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 травня курс долара такий:

  • У банках купівля становить 39,70 гривні, а продаж – 40,14 гривні.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 39,53 гривні, а продаж – 40,16 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 40,04 гривні, а продаж – 40,13 гривні. 

Що буде з курсом долара

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на кінець поточного місяця, курс долара перебуватиме в межах 39,5 – 40 гривень. 

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня). Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні. 

За прогнозами Лєсвого, ситуація з курсом наступного тижня може виглядати так:

  • міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;
  • готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.
WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
Автор: Валерія Городинська