Офіційний курс долара буде ледь не 40 гривень
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вищому рівні, ніж попереднього разу. Втім ціна виросла на 2 копійки, що є несуттєвим. Очікується, що завтра курс сягне майже 40 гривень.
Офіційний курс 23 травня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,82 гривні за долар. Вартість долара виросла всього на 2 копійки проти 22 травня.
Читайте також За рік середня зарплата в Україні зросла майже на 2 тисячі гривень
Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,11 гривні, що на 15 копійок менше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 24 травня:
- долар – 39,92 гривні,
- євро – 43,31 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 23 травня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39,70 гривні, а продаж – 40,14 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 39,53 гривні, а продаж – 40,16 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,04 гривні, а продаж – 40,13 гривні.
Що буде з курсом долара
У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на кінець поточного місяця, курс долара перебуватиме в межах 39,5 – 40 гривень.
Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня). Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.
За прогнозами Лєсвого, ситуація з курсом наступного тижня може виглядати так:
- міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;
- готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.