Від 45 і навіть до 50 гривень: чи може долар рекордно подорожчати

Нацбанк продовжує формувати курс долара в Україні. Саме тому зросте ціна, чи навпаки впаде, залежатиме від рішення регулятора. Водночас серед прогнозів щодо курсу є навіть те, що долар може перевалити далеко за 42 гривні.

Чи може курс сягнути понад 45 гривень

Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що на сьогодні важко спрогнозувати, що буде робити Нацбанк з курсом долара.

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З кінця липня 2022 року Нацбанк утримував офіційний долар на рівні 36,56 гривні. Втім з жовтня 2023 року регулятор скасував фіксований курс та перейшов до режиму керованої гнучкості. З повідомлення відомства відомо, що ситуація на валютному ринку продовжить бути контрольованою, а регулятор залишиться ключовим гравцем на ньому.

Кушнірук пояснює, що у перші місяці повномасштабної війни було доречно тримати курс незмінним, втім згодом це перестало бути логічним вирішенням.

Борис Кушнірук Економіст Водночас потім відбулося підняття курсу, причому суттєве підняття. Це було непередбачувано. А ті особи, які могли знати про такий ріст валюти, не погано заробили на цьому.

Навіть попри те, що зараз невідомо куди рухатиметься курс, Борис Кушнірук додає, що в регулятора є підставити, щоб ще суттєвіше підійняти долар в ціні.

Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,

– поясню експерт.

Долар на початку липня

За даними Держстату, експорт товарів з України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%.

Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що після шалених квітня та травня, коли курс суттєво подорожчав, зараз розпочинається літнє "затишшя".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах

Банкір очікує, що курсові коридори на міжбанку та готівковому ринку буде майже тотожними – від 40 гривень до трішки більше, ніж 41 гривні за долар.

Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне,

– додає Лєсовий.

Але попри це в регулятора є важелі, такі як механізм валютних інтервенцій. Це для того, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок.