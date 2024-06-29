Чи може курс сягнути понад 45 гривень

Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що на сьогодні важко спрогнозувати, що буде робити Нацбанк з курсом долара.

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Нагадуємо! З кінця липня 2022 року Нацбанк утримував офіційний долар на рівні 36,56 гривні. Втім з жовтня 2023 року регулятор скасував фіксований курс та перейшов до режиму керованої гнучкості. З повідомлення відомства відомо, що ситуація на валютному ринку продовжить бути контрольованою, а регулятор залишиться ключовим гравцем на ньому.

Кушнірук пояснює, що у перші місяці повномасштабної війни було доречно тримати курс незмінним, втім згодом це перестало бути логічним вирішенням.

Борис Кушнірук Економіст Водночас потім відбулося підняття курсу, причому суттєве підняття. Це було непередбачувано. А ті особи, які могли знати про такий ріст валюти, не погано заробили на цьому.

Навіть попри те, що зараз невідомо куди рухатиметься курс, Борис Кушнірук додає, що в регулятора є підставити, щоб ще суттєвіше підійняти долар в ціні.

Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,

– поясню експерт.

Важливо! За даними Держстату, експорт товарів з України за перший квартал 2024 року становив 97,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт – 101,7%.

Долар на початку липня

Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що після шалених квітня та травня, коли курс суттєво подорожчав, зараз розпочинається літнє "затишшя".

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах

Банкір очікує, що курсові коридори на міжбанку та готівковому ринку буде майже тотожними – від 40 гривень до трішки більше, ніж 41 гривні за долар.

Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне,

– додає Лєсовий.

Але попри це в регулятора є важелі, такі як механізм валютних інтервенцій. Це для того, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок.