Чи може курс сягнути понад 45 гривень
Під час розмови з 24 Каналом експерт Борис Кушнірук розповів, що на сьогодні важко спрогнозувати, що буде робити Нацбанк з курсом долара.
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Кушнірук пояснює, що у перші місяці повномасштабної війни було доречно тримати курс незмінним, втім згодом це перестало бути логічним вирішенням.
Водночас потім відбулося підняття курсу, причому суттєве підняття. Це було непередбачувано. А ті особи, які могли знати про такий ріст валюти, не погано заробили на цьому.
Навіть попри те, що зараз невідомо куди рухатиметься курс, Борис Кушнірук додає, що в регулятора є підставити, щоб ще суттєвіше підійняти долар в ціні.
Цікаво, що підстави зробити курс 45 – 50 гривень, умовно, у Нацбанку будуть. Гляньте на зовнішньоторговельний баланс,
– поясню експерт.
Долар на початку липня
Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що після шалених квітня та травня, коли курс суттєво подорожчав, зараз розпочинається літнє "затишшя".
З огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах
Банкір очікує, що курсові коридори на міжбанку та готівковому ринку буде майже тотожними – від 40 гривень до трішки більше, ніж 41 гривні за долар.
Водночас можемо припустити, що саме в липні стане помітним інфляційний тиск, викликаний здорожчанням "електротарифів" та зростанням акцизів на пальне,
– додає Лєсовий.
Але попри це в регулятора є важелі, такі як механізм валютних інтервенцій. Це для того, щоб по максимуму нівелювати цей фактор впливу на валютний ринок.