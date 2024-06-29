Может ли курс достичь более 45 гривен

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Борис Кушнирук рассказал, что на сегодня трудно спрогнозировать, что будет делать Нацбанк с курсом доллара.

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Напоминаем! С конца июля 2022 года Нацбанк удерживал официальный доллар на уровне 36,56 гривны. Впрочем, с октября 2023 года регулятор отменил фиксированный курс и перешел к режиму управляемой гибкости. Из сообщения ведомства известно, что ситуация на валютном рынке продолжит быть контролируемой, а регулятор останется ключевым игроком на нем.

Кушнирук объясняет, что в первые месяцы полномасштабной войны было уместно держать курс неизменным, впрочем, впоследствии это перестало быть логичным решением.

Борис Кушнирук Экономист В то же время потом произошло поднятие курса, причем существенное поднятие. Это было непредсказуемо. А те лица, которые могли знать о таком росте валюты, неплохо заработали на этом.

Даже несмотря на то, что сейчас неизвестно куда будет двигаться курс, Борис Кушнирук добавляет, что у регулятора есть подставить, чтобы еще существеннее поднять доллар в цене.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,

– объясню эксперт.

Важно! По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 года составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт – 101,7%.

Доллар в начале июля

Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что после безумных апреля и мая, когда курс существенно подорожал, сейчас начинается летнее "затишье".

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах

Банкир ожидает, что курсовые коридоры на межбанке и наличном рынке будет почти тождественными – от 40 гривен до чуть больше, чем 41 гривны за доллар.

В то же время можем предположить, что именно в июле станет заметным инфляционное давление, вызванное подорожанием "электротарифов" и ростом акцизов на топливо,

– добавляет Лесовой.

Но несмотря на это у регулятора есть рычаги, такие как механизм валютных интервенций. Это для того, чтобы по максимуму нивелировать этот фактор влияния на валютный рынок.