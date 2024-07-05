Цінопад в обмінниках: долар суттєво подешевшав за добу

Купівля валюти обмінниками за останню добу обвалилася – ціна долара впала на понад 40 копійок, але євро додало декілька копійок до вартості. В банках американська валюта також подешевшала.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 липня, за даними "Мінфіну", купівля банками готівкового долара становить у середньому 40,45 гривні (-15 копійок проти 4 липня), а продаж – 40,95 гривні (-10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 43,60 гривні (без змін), а продаж – у середньому за 44,25 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,80 гривні (-5 копійок), а продаж – 40,88 гривні (-7 копійок).

(-5 копійок), а продаж – (-7 копійок). Євро купують за 44,10 гривні (+5 копійок), а продають за 44,25 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Обмінники купують долар у середньому за 40,05 гривні (-43 копійки), а продають – за 40,97 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(-43 копійки), а продають – за (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 43,76 гривні (+5 копійок), а продаж – 44,23 гривні (-8 копійок).

По скільки міг бути долар цього тижня

Ще на початку тижня банкірка Анна Золотько спрогнозувала для 24 Каналу, що на початку липня можливе пожвавлення попиту на валюту. Йдеться про готівковий ринок. Вона пояснює це періодом сплати заробітних плат.

Золотько очікувала, що долар не перетне позначки у 41,20 гривні цього тижня.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар.

Крім того, за словами банкірки, спекулятивно налаштовані учасники ринку намагатимуться підняти курс, але навряд чи це вдасться.

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