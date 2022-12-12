Долар подешевшав в банках: як змінився курс за вихідні

12 грудня 2022, 10:16
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Готівковий долар розпочав тиждень зі зниження курсу у банках, а от в обмінниках та на чорному ринку валюта навпаки зріс. Де найвигідніший курс та чого чекати від долара цього тижня, читайте далі.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфін", 12 грудня листопада готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,60 гривень (-10 копійок проти 9 грудня), а купити за 40,10 гривень (-10 копійок).

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  •  Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривню (без змін).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 39,77 гривні (+30 копійок), а продають – за 40,10 гривень (+8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,50 гривня (+17 копійок), а продаж – 41,85 гривні (-2 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривень (+10 копійок), а продаж – 40,05 гривень (+10 копійок).
  • Євро купують по 41,57 гривні (+7 копійок), а продають за 41,80 гривню (+10 копійок).

Яким буде курс цього тижня

Банкір Герман Марченко підкреслив, що курсова стабільність упродовж останніх 2 місяців пояснюється кількома факторами, а саме:

  • зниженням ажіотажу на готівкову валюту;
  • регулярним отриманням фінансової допомоги від країн-партнерів;
  • "вгамуванням" інфляційних процесів тощо.
 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Саме тому зараз достатньо підстав для того, щоб курс американської валюти впродовж 12 – 18 грудня залишався стабільним: на рівні 40 – 41 гривні.

Зверніть увагу! Заступник Міністра економіки Деніс Кудін зазначив, що до кінця року офіційний курс гривні не зміниться, але наступного року національна валюта може девальвувати до 42,2 гривні за долар. Більше про це, читайте тут. 
Автор: Дар'я Вереньова