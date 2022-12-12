Курс валют у банках
- За даними "Мінфін", 12 грудня листопада готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,60 гривень (-10 копійок проти 9 грудня), а купити за 40,10 гривень (-10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,80 гривню (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,77 гривні (+30 копійок), а продають – за 40,10 гривень (+8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 41,50 гривня (+17 копійок), а продаж – 41,85 гривні (-2 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 39,90 гривень (+10 копійок), а продаж – 40,05 гривень (+10 копійок).
- Євро купують по 41,57 гривні (+7 копійок), а продають за 41,80 гривню (+10 копійок).
Яким буде курс цього тижня
Банкір Герман Марченко підкреслив, що курсова стабільність упродовж останніх 2 місяців пояснюється кількома факторами, а саме:
- зниженням ажіотажу на готівкову валюту;
- регулярним отриманням фінансової допомоги від країн-партнерів;
- "вгамуванням" інфляційних процесів тощо.
Саме тому зараз достатньо підстав для того, щоб курс американської валюти впродовж 12 – 18 грудня залишався стабільним: на рівні 40 – 41 гривні.