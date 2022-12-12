Курс валют в банках

За данным "Минфин", 12 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 39,60 гривны (-10 копеек против 9 декабря), а купить за 40,10 гривен (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,80 гривну (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 39,77 гривны (+30 копеек), а продают – за 40,10 гривен (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+30 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,50 гривна (+17 копеек), а продажа – 41,85 гривны (-2 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,90 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,05 гривен (+10 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают по 41,57 гривны (+7 копеек), а продают за 41,80 гривну (+10 копеек).

Каким будет курс этой недели

Банкир Герман Марченко подчеркнул, что курсовая стабильность за последние 2 месяца объясняется несколькими факторами, а именно:

снижением ажиотажа на наличную валюту;

регулярным получением финансовой помощи от стран-партнеров;

"утолением" инфляционных процессов и т.д.

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Именно поэтому сейчас достаточно оснований для того, чтобы курс американской валюты 12 – 18 декабря оставался стабильным: на уровне 40 – 41 гривны .

Обратите внимание! Заместитель Министра экономики Денис Кудин отметил, что до конца года официальный курс гривны не изменится, но на следующий год национальная валюта может девальвировать до 42,2 гривны за доллар. Больше об этом, читайте здесь.