Однако оснований для этого нет, ведь в НБУ готовы к такому развитию событий, более того, эксперты по личным финансам уверяются, вариант коллапса очень маловероятен.

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Где можно снять наличные, кроме банков

Еще в начале полномасштабного вторжения россиян банковская система столкнулась с проблемой, когда банкам было тяжело осуществлять инкассацию наличных денег и наполнять банкоматы кэшем. НБУ разрешил снимать наличные деньги в аптеках, АЗС, кассах магазинов и так далее.

Эта возможность у украинцев осталась до сих пор, так что даже если банки не будут работать, а в банкоматах закончатся наличные деньги, то у вас еще достаточно вариантов. Ведь в продуктовом магазине, например, вряд ли закончится кэш, поскольку часть покупателей будет рассчитываться наличными, а соответственно будет происходить круговорот кэша.

Как снять наличные деньги не в банкомате или банке

Для обналичивания в магазине, аптеке или АЗС, необходимо оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных.

Получить можно от 500 гривен, но не больше 6 000 гривен.

Где можно снять наличные кроме банкоматов / Инфографика НБУ

Обратите внимание! Если снимать наличные деньги через Укрпочту или "Новую почту", то за услугу придется оплатить от 1,5% до 2% от суммы.

Сколько наличных денег нужно иметь

Частный инвестор Василий Матий подчеркивает: вероятность того, что 100% все свои расходы нужно будет осуществлять в наличной форме, не высока.

Василий Матий Научная степень/должность Если говорить о том, сколько стоит отложить наличные на случай полного блекаута – это сумма, которой хватит, условно говоря, в неделю – два среднемесячных расхода. Мне кажется, этого было бы достаточно.

Член совета НБУ Василий Фурман тоже советует иметь минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение условной недели, чтобы быть застрахованным на любые случаи. Но добавляет, что создавать искусственную панику и становиться в огромные очереди в банкоматы не нужно.

Банк несокрушимости

В Нацбанке подготовили план действий по блэкауту. Предполагается, что около тысячи отделений объединятся и будут работать как часть Power Banking (банка несокрушимости). Очередные отделения уже снабжают резервными каналами связи, привлекут дополнительный персонал и кассовую технику, установят больше банкоматов. Также там был разработан план работы банковской системы.

Безналичные расчеты будут общедоступны.

Банковскими картами также можно будет пользоваться.

Для снижения нагрузки на отделения, которые будут работать в условиях полного отключения электричества, срок действия платежных карт будет продолжаться автоматически. Кроме того, будет отменена повторная идентификация клиентов.

Где найти банки несокрушимости Системные банки уже определили список 760 дежурных отделений в Киеве и 275 – в населенных пунктах 22 областей. Список дежурных отделений можно увидеть здесь, или найти ближайшее отделение, на карте. Также регулятор обратился к руководителям областных военных администраций с инициативой разместить банкоматы и платежные терминалы в части стационарных пунктов несокрушимости.

Банкоматный национальный роуминг

Мы уже выяснили, что наличные можно снять на АЗС и на кассах магазинов, а дежурные отделения будут работать даже в случае длительного блекаута. Однако некоторые все еще могут беспокоиться, что придется оплатить больший процент при снятии наличных с банкомата, поскольку не будет работать терминал именно вашего банка.

Однако в НБУ разработали план действий и на этот случай. Регулятор планирует, что в рамках банка несокрушимости будет действовать так называемый национальный роуминг. То есть НБУ установит единый лимит и отменит дополнительные комиссии на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

В Нацбанке считают, что это расширит возможности оперативного и удобного доступа граждан к собственным средствам. Также там добавили, что крупнейшие банки уже присоединились к этой инициативе.