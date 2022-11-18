Долар дещо подешевшав: за скільки можна купити валюту в обмінниках та на чорному ринку
За добу на готівковому ринку курс долара дещо знизився на чорному ринку та в обмінниках. Детальніше з актуальним курсом сьогодні та прогнозами банкірів, можна ознайомитись далі.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 18 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,15 гривні (без змін проти 17 листопада), а продати за 40,65 гривні (без змін).
Цікаво Час купувати долар: що буде з курсом у грудні
- Готівкове євро банки купують за 40,30 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 41,27 гривні (-23 копійки).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,25 гривні (-11 копійок), а продають – за 40,48 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,61 гривні (-38 копійок), а продаж – 41,06 гривні (-18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (-15 копійок), а продаж – 40,45 гривні (-15 копійок).
- Євро купують по 40,70 гривні (-30 копійок), а продають за 41,05 гривні (-20 копійок).
Що буде з курсом у листопаді
Банкір Герман Марченко прогнозує, що долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні, але не виключає, що вже на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).
До кінця листопаду на курс впливатимуть 2 головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок.
Що прогнозували експерти цього тижня
Анна Золотько зауважувала, що додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.
З іншого боку, існуючи механізми купівлі валюти за пільговим курсом, як і раніше, стримуватимуть зростання курсу. Й чим більшою буде різниця між фіксованим та курсом готівкового ринку, тим сильніший буде цей вплив. На мою думку, цього тижня готівковий курс долара коливатиметься в коридорі 40,1 – 41,1 гривні за долар.