Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 18 листопада готівковий долар в банках України можна купити в середньому за 40,15 гривні (без змін проти 17 листопада), а продати за 40,65 гривні (без змін).

Цікаво Час купувати долар: що буде з курсом у грудні

Готівкове євро банки купують за 40,30 гривень (-20 копійок), а продають в середньому за 41,27 гривні (-23 копійки).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,25 гривні (-11 копійок), а продають – за 40,48 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(-11 копійок), а продають – за (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,61 гривні (-38 копійок), а продаж – 41,06 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,30 гривні (-15 копійок), а продаж – 40,45 гривні (-15 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-15 копійок). Євро купують по 40,70 гривні (-30 копійок), а продають за 41,05 гривні (-20 копійок).

Що буде з курсом у листопаді

Банкір Герман Марченко прогнозує, що долара до кінця листопада перебуватиме в межах 41 гривні, але не виключає, що вже на початку грудня спрацює так званий "сезонний фактор" і курс долара може зрости в середньому до 3% (максимально до 42 гривні за долар).

Герман Марченко Директор департаменту казначейства COMINBANK До кінця листопаду на курс впливатимуть 2 головні чинники: це ситуація на фронті та рівень попиту. Зауважу, що ми живемо у часи, коли ці фактори мають взаємовплив. Адже успіхи ЗСУ дещо знижують тиск на готівковий валютний ринок.

Що прогнозували експерти цього тижня

Анна Золотько зауважувала, що додатковий тиск на гривню чинитиме поступове збільшення виплат банками валютних вкладів. Їх більш активно відкривали українці у другій половині серпня з метою купівлі іноземної валюти за курсом міжбанку. Тож це потребуватиме додаткових обсягів готівкової валюти.