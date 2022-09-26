Долар суттєво подешевшав за вихідні: за скільки можна купити валюту

Курс долара за вихідні дещо впав й відійшов від нового максимуму. За скільки можна купити та здати сьогодні валюту в банках, обмінниках, на чорному ринку та чого очікувати від курсу долара цього тижня, розповідаємо далі.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 41,50 гривень за долар при купівлі (-50 копійок проти 23 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 42,70 гривні за долар (-25 копійок).

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Готівкове євро також трохи подорожчало – банки купують за 40,30 гривні (-50 копійок), а продають в середньому за 41,70 гривні за євро (-50 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 42,38 гривні (-35 копійок), а продають – за 42,88 гривні (-28 копійок), за даними finance.ua.

(-35 копійок), а продають – за (-28 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,51 гривні (-67 копійки) та продаж – 41,11 гривні (-79 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 42,65 гривні (-15 копійок), а продаж – 42,85 гривні (-25 копійок).

(-15 копійок), а продаж – (-25 копійок). Євро продають по 41,61 гривні (+25 копійок), а купують за 41,10 гривні (-78 копійок).

Яким буде курс цього тижня: прогноз

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу, розповіла, що зміцнення долара відносно світових валют та загальний тривожний інформаційний фон триматимуть курс гривні відносно долару на досить високому рівні.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, цього тижня вартість американської валюти знаходитиметься в діапазоні 42,6 – 43,6 гривні за долар. За відсутності додаткової інформаційної ескалації, гривня може трохи відіграти позиції в долара. В іншому разі ймовірні чергові спроби підняти курс долару.