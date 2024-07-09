НБУ підвищив курс долара та євро до рекордного рівня

Офіційний курс долара знову оновить свій історичний максимуму. Валюта сягне найвищої ціни за всю історію України – 40,76 гривні. Це також стосується й курсу євро, яке вже перевалило за понад 44 гривні.

Офіційний курс 9 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,70 гривні за долар. Вартість долара виросла на 16 копійок проти 8 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,07 гривні, що на 21 копійку більша, ніж вчора.

Водночас офіційний курс долара та євро 10 липня поб'є попередні антирекорди, які були зафіксовані 4 липня та 9 липня:

долар – 40,76 гривні,

євро – 44,08 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 9 липня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривня.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,65 гривні , а продаж – 41,17 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,95 гривні, а продаж – 41,05 гривні.

Що прогнозували щодо ціни експерти

Ще раніше банкірка Анна Золотько для 24 Каналу зауважила, що ще минулого тижня курс долара значно зріс. Але згодом котирування на міжбанку динамічно почали знижуватися.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.

Цікаво, що на цей тиждень Золотько спрогнозувала спокійну ситуацію. Відтак, у безготівковому сегменті вона очікувала діапазону ціни на рівні 40,40 – 40,90 гривні за долар. А на готівковому ринку спрогнозувала, що курс триматиметься позначки у 41 гривню.

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