Офіційний курс 8 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара залишилася без змін проти 5 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,86 гривні, що на 8 копійок більше, ніж минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 9 липня:
- долар – 40,70 гривні,
- євро – 44,07 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 8 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,95 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,88 гривні, а продаж – 40,96 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,23 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
Що буде з курсом цього тижня
Як розповідає банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, на початку минулого тижня курс долара значно зріс в ціні.
Вже починаючи з другої половини середи котирування на міжбанку почали динамічно знижуватися. Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.
Золотько наголошує, що в останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 – 40,60 гривень за долар. Водночас цього тижня банкірка прогнозує відносно спокійну ситуацію на валютному ринку.
У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 – 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар,
– розповідає Золотько.