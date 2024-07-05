Офіційний курс 5 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,54 гривні за долар. Вартість долара впала на 21 копійку проти 4 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,78 гривні, що на 6 копійок менше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 8 липня:
- долар – 40,54 гривні,
- євро – 43,86 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 5 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,45 гривні, а продаж – 40,95 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,05 гривні, а продаж – 40,97 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,80 гривні, а продаж – 40,88 гривні.
Курс долара після 8 липня
Як пояснює 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, "літня пауза" на валютному ринку триватиме і наступного тижня.
Основні валютні зміни відбуваються в межах нових коридорів 40 – 41 гривні за долар та 43 – 45 ривень за євро. Водночас ситуативно коридори стають значно вужчими, наприклад, 40,4 – 40,7 гривні за долар.
За словами Лєсового, з 8 по 14 липня валютні коридори на міжбанку будуть на рівні 40 – 41 гривні за долар, а євро – на рівні 43 – 45 гривень.