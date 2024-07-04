Офіційний курс 4 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,75 гривні за долар. Вартість долара виросла на 1 копійку проти 3 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,84 гривні, що на 15 копійок більше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 5 липня:
- долар – 40,54 гривні,
- євро – 43,78 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 4 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,60 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,65 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.
Прогноз курсу на цей тиждень
Як прогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня курс долара на міжбанку та готівковому ринку міг сягнути до 41 – 41,20 гривні.
Як він додав, за всіма ознаками початок липня буде досить прогнозованим. І навіть якщо курсові зміни будуть частими, вони навряд чи когось здивують.
Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.
Таким чином після квітня та травня, коли гривня девальвувала майже на 4%, наступило літнє затишшя.