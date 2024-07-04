Офіційний курс 4 липня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,75 гривні за долар. Вартість долара виросла на 1 копійку проти 3 липня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,84 гривні, що на 15 копійок більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 5 липня:

  • долар – 40,54 гривні,
  • євро – 43,78 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 4 липня курс долара такий:

  • У банках купівля становить 40,60 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 40,65 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 40,85 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

Прогноз курсу на цей тиждень

Як прогнозував для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня курс долара на міжбанку та готівковому ринку міг сягнути до 41 – 41,20 гривні.

Як він додав, за всіма ознаками початок липня буде досить прогнозованим. І навіть якщо курсові зміни будуть частими, вони навряд чи когось здивують.

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.

Таким чином після квітня та травня, коли гривня девальвувала майже на 4%, наступило літнє затишшя.