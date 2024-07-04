Официальный курс 4 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,75 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 1 копейку против 3 июля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,84 гривны, что на 15 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 5 июля:

  • доллар – 40,54 гривны,
  • евро – 43,78 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 4 июля курс доллара такой:

  • В банках покупка составляет 40,60 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 40,65 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

Прогноз курса на эту неделю

Как прогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе курс доллара на межбанке и наличном рынке мог достичь до 41 – 41,20 гривны.

Как он добавил, по всем признакам начало июля будет достаточно прогнозируемым. И даже если курсовые изменения будут частыми, они вряд ли кого-то удивят.

Тарас Лесовой

Начальник департамента казначейства Глобус Банка

Основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их.

Таким образом после апреля и мая, когда гривна девальвировала почти на 4%, наступило летнее затишье.