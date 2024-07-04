Официальный курс 4 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,75 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 1 копейку против 3 июля.

Читайте также Гривны выходят из обращения: какие купюры нужно выбросить из кошелька

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,84 гривны, что на 15 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 5 июля:

доллар – 40,54 гривны,

евро – 43,78 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 4 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,60 гривны, а продажа – 41,05 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,65 гривны , а продажа – 41,05 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,85 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

Прогноз курса на эту неделю

Как прогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, на этой неделе курс доллара на межбанке и наличном рынке мог достичь до 41 – 41,20 гривны.

Заметьте! Лесовой рассказал, что на межбанке ожидался такой валютный коридор: 40 – 41 гривна.

Как он добавил, по всем признакам начало июля будет достаточно прогнозируемым. И даже если курсовые изменения будут частыми, они вряд ли кого-то удивят.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их.

Таким образом после апреля и мая, когда гривна девальвировала почти на 4%, наступило летнее затишье.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.