Официальный курс 5 июля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 21 копейку против 4 июля.

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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,78 гривны, что на 6 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 8 июля:

доллар – 40,54 гривны,

евро – 43,86 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 5 июля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,05 гривны , а продажа – 40,97 гривны .

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, а продажа – 40,88 гривны.

Курс доллара после 8 июля

Как объясняет 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, "летняя пауза" на валютном рынке продлится и на следующей неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро. При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,7 гривны за доллар.

По словам Лесового, с 8 по 14 июля валютные коридоры на межбанке будут на уровне 40 – 41 гривна за доллар, а евро – на уровне 43 – 45 гривен.

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