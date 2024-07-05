Официальный курс 5 июля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,54 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 21 копейку против 4 июля.
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Относительно евро, то на сегодня его цена составляла 43,78 гривны, что на 6 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 8 июля:
- доллар – 40,54 гривны,
- евро – 43,86 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 5 июля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 40,95 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,05 гривны, а продажа – 40,97 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,80 гривны, а продажа – 40,88 гривны.
Курс доллара после 8 июля
Как объясняет 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, "летняя пауза" на валютном рынке продлится и на следующей неделе.
Основные валютные изменения происходят в пределах новых коридоров 40 – 41 гривны за доллар и 43 – 45 гривен за евро. При этом ситуативно коридоры становятся значительно уже, например, 40,4 – 40,7 гривны за доллар.
По словам Лесового, с 8 по 14 июля валютные коридоры на межбанке будут на уровне 40 – 41 гривна за доллар, а евро – на уровне 43 – 45 гривен.