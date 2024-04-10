Майже знову 39 гривень: долар від НБУ росте

За останню добу Нацбанк змінив курс долара – ціна сягнула майже 39 гривень. Євро також не відстає від тренду і подорожчало на 15 копійок.

Офіційний курс 10 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,99 гривні за долар. Вартість долара виросла всього на 1 копійку проти 9 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,35 гривні, що на 15 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 11 квітня:

долар – 39,02 гривні,

євро – 42,36 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 10 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,85 гривні, а продаж – 39,35 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,70 гривні , а продаж – 39,41 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,25 гривні, а продаж – 39,35 гривні.

Готівковий долар цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що на готівковому ринку долар буде коливатися цього тижня в межах 39 – 39,6 гривні за долар.

За словами Золотько, минулого тижня долар в усіх сегментах становив від 39,38 гривні до 39,50 гривні за долар. Наприкінці тижня ціна опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар.

Через це бізнес активно реалізовував накопичену відкладену пропозицію валюти, передає банкірка.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував.

Однак прогнозується, що через зміцнення гривні минулого тижня варто очікувати, що цього тижня може бути навпаки.

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