Офіційний курс 9 квітня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,98 гривні за долар. Вартість долара виросла на 14 копійок проти 8 квітня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,20 гривні, що на 11 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 10 квітня:

долар – 38,99 гривні,

євро – 42,35 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 9 квітня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,80 гривні, а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39 гривень , а продаж – 39,50 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,24 гривні, а продаж – 39,35 гривні.

Яка ціна готівкового долара

Для 24 Каналу банкірка Анна Золотько спрогнозувала, що цього тижня курс американської валюти на готівковому ринку буде коливатися від 39 гривень до 39,6 гривні за долар.

Цікаво! Минулого тижня долар усюди – від 39,38 гривні до 39,50 гривні за долар. А до кінця тижня середня вартість долара опустилася до 39,2 – 39,25 гривні за долар.

Як додає Золотько, саме тому бізнес активно реалізовував накопичену відкладену пропозицію валюти. Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Відтак НБУ не тільки продавав її з резервів, а й купував.

Банкірка наголошує на тому, що через зміцнення гривні в другій половині минулого тижня, цього тижня варто очікувати на розворот цього тренду.

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