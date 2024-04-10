Официальный курс 10 апреля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,99 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла всего на 1 копейку против 9 апреля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,35 гривны, что на 15 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 11 апреля:

доллар – 39,02 гривны,

евро – 42,36 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 10 апреля курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,85 гривны, а продажа – 39,35 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,70 гривны , а продажа – 39,41 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,35 гривны.

Наличный доллар на этой неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на наличном рынке доллар будет колебаться на этой неделе в пределах 39 – 39,6 гривны за доллар.

Напоминаем! По словам Золотько, на прошлой неделе доллар во всех сегментах составлял от 39,38 гривны до 39,50 гривны за доллар. В конце недели цена опустилась до 39,2 – 39 39,25 гривны за доллар.

Из-за этого бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты, передает банкир.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.

Однако прогнозируется, что из-за укрепления гривны на прошлой неделе стоит ожидать, что на этой неделе может быть наоборот.

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