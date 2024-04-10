Официальный курс 10 апреля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,99 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла всего на 1 копейку против 9 апреля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,35 гривны, что на 15 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 11 апреля:
- доллар – 39,02 гривны,
- евро – 42,36 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 10 апреля курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,85 гривны, а продажа – 39,35 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,70 гривны, а продажа – 39,41 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,25 гривны, а продажа – 39,35 гривны.
Наличный доллар на этой неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что на наличном рынке доллар будет колебаться на этой неделе в пределах 39 – 39,6 гривны за доллар.
Из-за этого бизнес активно реализовывал накопленное отложенное предложение валюты, передает банкир.
Поэтому НБУ не только продавал ее из резервов, но и покупал.
Однако прогнозируется, что из-за укрепления гривны на прошлой неделе стоит ожидать, что на этой неделе может быть наоборот.