Долар помітно подорожчав: як змінився курс за вихідні
20 березня 2023, 10:16Читать новость на русском
Долар на готівковому ринку помітно подорожчав за вихідні. Найбільше американська валюта додала в обмінниках.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 20 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (+5 копійок проти 17 березня), а купити за 38,90 гривні (+15 копійок).
До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня
- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+16 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,58 гривні (+18 копійки), а продають – за 38,87 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,87 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+17 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,82 гривні (+10 копійок).
- Євро купують по 40,94 гривні (+16 копійок), а продають за 41,13 гривні (+12 копійок).
Яким буде курс цього тижня
У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко розповів, що у період з 20 по 26 березня на валютному ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні, готівковий курс долара та євро залишатимуться на стабільному рівні.
Наступного тижня готівковий курс збережеться в рамках 38 – 39 гривень за долар та 40 – 41 гривень за євро без помітних або ж базисних змін.