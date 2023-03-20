Долар помітно подорожчав: як змінився курс за вихідні

Долар на готівковому ринку помітно подорожчав за вихідні. Найбільше американська валюта додала в обмінниках.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 20 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,40 гривні (+5 копійок проти 17 березня), а купити за 38,90 гривні (+15 копійок).

До теми Курс долара та євро: чи очікувати різкого стрибка наступного тижня

Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (+16 копійок), а продають в середньому за 41,15 гривні (+5 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 38,58 гривні (+18 копійки), а продають – за 38,87 гривні (+12 копійок), за даними finance.ua.

(+18 копійки), а продають – за (+12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,87 гривні (+22 копійки), а продаж – 41,19 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,70 гривні (+8 копійок), а продаж – 38,82 гривні (+10 копійок).

(+8 копійок), а продаж – (+10 копійок). Євро купують по 40,94 гривні (+16 копійок), а продають за 41,13 гривні (+12 копійок).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу банкір Герман Марченко розповів, що у період з 20 по 26 березня на валютному ринку спостерігатиметься вже звична ситуація: за незначних тимчасових коливань, що не перевищать 0,3 гривні, готівковий курс долара та євро залишатимуться на стабільному рівні.