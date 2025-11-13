Курс долара стрибне: скільки коштуватиме валюта до кінця 2025 року

У жовтні-листопаді в Україні збільшився попит на долар з боку населення, бізнесу та держкорпорацій. В останні місяці 2025 року прогнозують зростання курсу валюти.

Як може зростати курс долара?

До кінця 2025 року офіційний курс долара може зрости на 1 – 2 гривні. Про це в коментарі 24 Каналу розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Якщо казати про офіційний курс, за яким здебільшого проходять операції імпортерів і експортерів, тобто наближений до міжбанку й офіційний, то я схиляюсь, що Нацбанк дасть ринку зрушити по долару в зону 43 – 44 гривень на кінець року. Відповідно, готівковий ринок, ймовірно, буде десь на 25 – 50 копійок вище за ці позначки.

Експерт зазначає, що в прогнозах на 2026 рік закладений досить високий курс: від Уряду України – 45,7 гривні за долар, а від Міжнародного валютного фонду – 45,4 гривні. На ці показники орієнтуються бюджетні надходження.

Чому попит на долари зростає?

Останні місяці року й підготовка до зимових свят супроводжується наростанням імпорту й вимиванням валюти, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На початку місяця попит, пропозиція зростає, люди заводять валюту під виплати, премії, зарплати. Ми бачимо невеличкі коливання, але попереду очікується зростання. Тим більше, що жовтень показав досить значний приріст чистого попиту як від населення, так і від бізнесу. І при цьому ще зросли витрати держави,

– говорить експерт.

Також в останні місяці року держава витрачає більше на закупівлю газу, озброєння, техніки тощо.

Зверніть увагу! У жовтні чистий попит на готівкову валюту серед населення збільшився на 95% – до 8-місячного максимуму. На міжбанку чистий попит бізнесу по безготівковій валюті зріс на 15%. Зростання з боку Уряду й державних корпорацій відбулося на рівні 11%.

Який курс долара станом на 13 листопада?

На 13 листопада НБУ оприлюднив курс долара США на рівні 42,03 гривні. Це на 2 копійки більше, ніж було днем раніше.

Це на 2 копійки більше, ніж було днем раніше. Середній курс у банках, за даними "Мінфіну", становить 41,8 гривні за долар на купівлю та 42,25 гривні на продаж.

за долар на купівлю та на продаж. Готівковий курс: купівля – 42,07 гривні за долар, продаж – 42,16 гривні.

Очікується, що основні коливання долара до 16 листопада не перевищать максимального показника у 42,2 гривні.