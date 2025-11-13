Курс доллара прыгнет: сколько будет стоить валюта к концу 2025 года

В октябре-ноябре в Украине увеличился спрос на доллар со стороны населения, бизнеса и госкорпораций. В последние месяцы 2025 года прогнозируют рост курса валюты.

Как может расти курс доллара?

До конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти на 1 – 2 гривны. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Если говорить об официальном курсе, по которому в основном проходят операции импортеров и экспортеров, то есть приближенный к межбанку и официальный, то я склоняюсь, что Нацбанк даст рынку сдвинуться по доллару в зону 43 – 44 гривен на конец года. Соответственно, наличный рынок, вероятно, будет где-то на 25 – 50 копеек выше этих отметок.

Эксперт отмечает, что в прогнозах на 2026 год заложен достаточно высокий курс: от Правительства Украины – 45,7 гривны за доллар, а от Международного валютного фонда – 45,4 гривны. На эти показатели ориентируются бюджетные поступления.

Почему спрос на доллары растет?

Последние месяцы года и подготовка к зимним праздникам сопровождается нарастанием импорта и вымыванием валюты, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В начале месяца спрос, предложение растет, люди заводят валюту под выплаты, премии, зарплаты. Мы видим небольшие колебания, но впереди ожидается рост. Тем более, что октябрь показал довольно значительный прирост чистого спроса как от населения, так и от бизнеса. И при этом еще выросли расходы государства,

– говорит эксперт.

Также в последние месяцы года государство тратит больше на закупку газа, вооружения, техники и тому подобное.

Обратите внимание! В октябре чистый спрос на наличную валюту среди населения увеличился на 95% – до 8-месячного максимума. На межбанке чистый спрос бизнеса по безналичной валюте вырос на 15%. Рост со стороны правительства и государственных корпораций произошел на уровне 11%.

Какой курс доллара по состоянию на 13 ноября?

На 13 ноября НБУ обнародовал курс доллара США на уровне 42,03 гривны. Это на 2 копейки больше, чем было днем ранее.

Это на 2 копейки больше, чем было днем ранее. Средний курс в банках, по данным "Минфина", составляет 41,8 гривны за доллар на покупку и 42,25 гривны на продажу.

за доллар на покупку и на продажу. Наличный курс: покупка – 42,07 гривны за доллар, продажа – 42,16 гривны.

Ожидается, что основные колебания доллара до 16 ноября не превысят максимального показателя в 42,2 гривны.