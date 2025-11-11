Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,95 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 10 ноября. Официальный курс евро составляет 48,54 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:

  • доллар – 42,01 гривны;
  • евро – 48,61 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на утро 11 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,23 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 42,16 гривны, продажа – по 42,16 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,30 гривны.

По сколько будет валюта?

  • Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что основные колебания доллара будут происходить в промежутке 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны.

  • В то же время все текущие изменения, а это разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения, они будут незначительными.

  • Ожидается, что наличный рынок может демонстрировать большую курсовую расхождение с межбанком, особенно речь идет об обменных пунктах, в которых ситуативно спред может расшириться до 0,8 – 1 гривна.

  • На этой неделе на наличном рынке прогнозируется, что курс будет в диапазоне от 41,8 гривны до 42 гривен.