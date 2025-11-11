Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,95 гривны. То есть цена американской валюты упала на 2 копейки против 10 ноября. Официальный курс евро составляет 48,54 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 11 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,01 гривны;
- евро – 48,61 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на утро 11 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,23 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,16 гривны, продажа – по 42,16 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,90 гривны, продажа – по 42,30 гривны.
По сколько будет валюта?
Для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что основные колебания доллара будут происходить в промежутке 41,8 – 42,2 гривны, а евро – 48 – 49,5 гривны.
В то же время все текущие изменения, а это разница между курсами покупки/продажи на межбанке, текущие курсовые изменения, они будут незначительными.
Ожидается, что наличный рынок может демонстрировать большую курсовую расхождение с межбанком, особенно речь идет об обменных пунктах, в которых ситуативно спред может расшириться до 0,8 – 1 гривна.
На этой неделе на наличном рынке прогнозируется, что курс будет в диапазоне от 41,8 гривны до 42 гривен.