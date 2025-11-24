Долар стрімко лізе вгору: наскільки валюта зросла за позначку в 42 гривні
- Офіційний курс долара США сьогодні складає 42,26 гривні, а курс євро – 48,70 гривні, що означає зростання на 11 та 19 копійок відповідно.
- Долар на 25 листопада буде 42,37 гривні, а євро – 48,91 гривні.
За вихідні долар суттєво подорожчав – до 42,26 гривні за валюту. Євро так не відстає від тенденцій росту й подорожчало до 48,70 гривні за валюту. На завтра валити продовжать дорожчати й сягнуть ще більших показників.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,26 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 11 копійок проти 21 листопада. Офіційний курс євро становить 48,70 гривні, тобто ціна виросла на 19 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 25 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,37 гривні;
- євро – 48,91 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на ранок 24 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 42 гривні, продаж – по 42,49 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,50 гривні, продаж – по 42,45 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,73 гривні, продаж – по 42,50 гривні.
Яким буде курс у грудні?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу розповів, що гривня має всі шанси зрівнятися з валютою в площині "пріоритетів для заощадження". Але це у випадку, якщо українці вирішать скористатися вигідними депозитними пропозиціями банків, розмістивши кошти передусім на ультракоротких вкладах – 3 – 6 місяців, або ж 6 – 9 місяців.
У грудні курси валют можуть виглядати так: 43 – 43,5 гривні за долар і 49,5 – 51 гривні за євро. Водночас на кінець року очікується, що офіційний курс долара, порівняно з початком року, зросте лише на 2,3 – 3,5%: з 42,02 гривні за доларі до максимум 43 – 43,5 гривні за долар.