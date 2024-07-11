Знову б'ють рекорди: долар та євро різко подорожчають
Офіційний курс долара завтра, 12 липня, втретє оновить свій історичний максимум за тиждень. Ціна сягне ледь не 40,90 гривні. Євро також не відставатиме – ціна складе майже 44,40 гривні.
Офіційний курс 11 липня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,71 гривні за долар. Вартість долара впала на 5 копійок проти 10 липня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 44,07 гривні, що на 1 копійку менше, ніж вчора.
Який офіційний курс долара та євро 12 липня:
- долар – 40,88 гривні,
- євро – 44,38 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 11 липня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,60 гривні, а продаж – 41,05 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,10 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,92 гривні, а продаж – 41 гривня.
Який курс чекати наступного тижня
Банкір Тарас Лєсовий розповідає 24 Каналу, що на валютному ринку дещо "на паузі" продовження м’якої девальвації гривні разом з інфляційними наслідками здорожчання електроенергії та ланцюжок зростання споживчих цін. Ринок відчує вплив від цього вже ближче до серпня.
Можна припустити, що такий відносний штиль в межах режиму керованої гнучкості триватиме до середини серпня, тобто майже весь літній період. Не виключенням є те, що у вересні – жовтні можуть сформуватися нові валютні коридори в межах 41 – 42 гривень за долар та 44 – 47 гривень за євро.
Прогноз Лєсового щодо курсу на міжбанку наступного тижня становить: 40 – 41 гривня за долар, 43 – 45 гривень за євро.Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.