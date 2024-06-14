Нацбанк встановив офіційний курс валют: чи буде долар різко дорожчати надалі

Долар сягнув нового історичного максимуму у 40,69 гривні. Регулятор встановив, що з нового тижня курс втратить декілька копійок в ціні, але надалі залишатиметься в новому курсовому діапазоні.

Офіційний курс 14 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,69 гривні за долар. Вартість долара виросла на 25 копійок проти 13 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,88 гривні, що на 35 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 17 червня:

долар – 40,64 гривні,

євро – 43,47 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 14 червня травня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,50 гривні, а продаж – 41 гривню.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,46 гривні , а продаж – 41,03 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,95 гривні, а продаж – 41,06 гривні.

По скільки буде долар

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що червень можна назвати періодом "електродолару". Все через те, що новий тариф на світло в Україні став чи не найголовнішим чинником, який може вплинути на ринок валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Водночас триватиме призвичаєння ринку до нових коридорів очікуваних коливань з періодичними змінами трендів зі спадного до висхідного і навпаки.

Лєсовий зауважує, що на готівковому ринку у період з 17 до 23 червня долар може бути в діапазоні 40 – 41,2 гривні.

Цікаво, що тоді купляти 100 доларів доведеться від 4 000 гривень до понад 4 100 гривень.

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