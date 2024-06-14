Официальный курс 14 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,69 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 25 копеек против 13 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,88 гривны, что на 35 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 17 июня:

доллар – 40,64 гривны,

евро – 43,47 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 14 июня мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,50 гривны, а продажа – 41 гривну.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,46 гривны , а продажа – 41,03 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,95 гривны, а продажа – 41,06 гривны.

По сколько будет доллар

Банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что июнь можно назвать периодом "электродоллара". Все потому, что новый тариф на свет в Украине стал едва ли не главным фактором, который может повлиять на рынок валют.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка В то же время будет продолжаться привыкание рынка к новым коридорам ожидаемых колебаний с периодическими изменениями трендов с нисходящего к восходящему и наоборот.

Лесовой отмечает, что на наличном рынке в период с 17 по 23 июня доллар может быть в диапазоне 40 – 41,2 гривны.

Интересно, что тогда покупать 100 долларов придется от 4 000 гривен до более 4 100 гривен.

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