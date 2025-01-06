НБУ суттєво підвищить офіційні курси: долар сягне найвищої ціни

За вихідні офіційний долар подорожчав несуттєво, а євро навпаки впало. Натомість завтра, 7 січня, курс євро може сягнути майже 44 гривень, а курс долара сягне своєї найвищої ціни.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 42,08 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 5 копійок проти 3 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,33 гривні. Тобто ціна впала на 4 копійки.

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Станом на 7 січня курс НБУ буде такий:

долар – 42,19 гривні,

євро – 43,90 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,90 гривні , продаж – по 42,55 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 42,65 гривні , продаж – по 42,74 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,85 гривні, продаж – 42,75 гривні.

Який курс прогнозують на цей тиждень

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що цього тижня на ринку очікується заспокоєння ситуації.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Календарні ефекти кінця року потроху будуть вичерпуватися, відтак очікується невеличке послаблення попиту на валюту в усіх сегментах ринку.

За прогнозами Золотько, долар на готівковому ринку буде коливатися від 42,50 гривні до 42,90 гривні за валюту.

Зверніть увагу! Наразі девальваційні очікування на ринку залишаються підвищеними.