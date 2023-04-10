Долар різко подорожчав за вихідні: який курс в банках та обмінниках

Протягом вихідних курс долара різко додав 20 копійок в банках. Також американська валюта помітно подорожчала й в обмінниках проти минулого тижня.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 10 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,20 гривні (+20 копійок проти 7 квітня), а купити за 37,90 гривні (+20 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (без змін), а продають в середньому за 41 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,35 гривні (+15 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-21 копійка), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають – за (-21 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,50 гривні (+20 копійок), а продаж – 40,94 гривні (-18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-9 копійок), а продаж – 37,68 гривні (-19 копійок).

(-9 копійок), а продаж – (-19 копійок). Євро купують по 40,65 гривні (-5 копійок), а продають за 40,85 гривні (-12 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що передсвятковий тиждень матиме ознаки незначної "валютної лихоманки" – коливання курсу можуть бути щоденними, при цьому як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти. Амплітуда таких коливань може бути в діапазоні 30 – 50 копійок.

Марченко підкреслив, що така "поведінка"курсів валют напередодні Великодня не дивина, адже зазвичай у такі періоди ринок досить жвавий, при цьому активні як покупці, так і продавці готівкової валюти (громадяни витрачатимуть частину своїх заощаджень на святкові закупи).