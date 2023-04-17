Курс долара різко підстрибнув за вихідні

17 квітня 2023, 10:32
Читать новость на русском

Курс долара на готівковому ринку продовжує рости й практично досяг позначки у 38 гривень. Найпомітніше подорожчала американська валюта в обмінниках – на 20 копійок.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 17 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (+10 копійок проти 14 квітня), а купити за 38 гривень (+5 копійок).

Актуально В Україні скасують фіксований курс долара: коли це станеться

  • Готівкове євро банки купують за 40,80 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 41,65 гривні (+15 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 37,50 гривні (+20 копійок), а продають – за 37,97 гривні (+14 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 41,04 гривні (+22 копійок), а продаж – 41,54 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,83 гривні (+11 копійок), а продаж – 37,99 гривні (+14 копійок).
  • Євро купують по 41,30 гривні (+10 копійок), а продають за 41,51 гривні (+11 копійок).

Чого чекати від курсу цього тижня

Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу спрогнозував, що з 17 по 23 квітня:

  • долар залишатиметься в коридорі 36,9 – 37,5 гривні,
  • євро не перевищить 41 гривні у ціні.

Причиною цього буде збалансування пропозиції та попиту на ринку після свята.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК" (COMINBANK)

Після передсвяткового зміцнення гривні, вже по Великодню ситуація на валютному ринку ввійде у більш звичний темп та економічно обґрунтований стан. Насамперед варто очікувати, що попит і пропозиція на готівкові долар та євро вирівняються, і це відразу позначиться на поточних курсах.

Автор: Дар'я Вереньова