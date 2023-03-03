Долар різко почав рости: як змінився курс в обмінниках за добу
3 березня 2023, 09:57Читать новость на русском
Курс долара на готівковому ринку повернувся до тенденції зростання. Без суттєвих змін залишається наразі ситуація лише на чорному ринку, а от в обмінниках та банках долар додав.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 3 березня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 38,50 гривні (+10 копійок проти 2 березня), а купити за 39,30 гривні (+10 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,50 гривні (+20 копійок), а продають в середньому за 41,35 гривні (без змін).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 38,76 гривні (+19 копійок), а продають – за 39,99 гривні (+82 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,72 гривні (+12 копійок), а продаж – 41,15 гривні (+21 копійка).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,83 гривні (-2 копійки), а продаж – 39 гривень (без змін).
- Євро купують по 40,85 гривні (-7 копійок), а продають за 41,15 гривні (-4 копійки).
Чому курс почав рости
Анна Золотько, у коментарі 24 Каналу, зауважуважила, що зазвичай за падінням слідує рівно протилежна ситуація. Оскільки за час ажіотажу формується навіс відкладеного попиту, як от зараз.
Тож за цією хвилею зміцнення прийде хвиля послаблення гривні. Вона буде менш потужною, але саме під час неї готівковий ринок шукатиме нове рівноважне значення. Найскладніше питання полягає в тому, де саме зупиниться хвиля ревальвації готівкової гривні. На жаль, чесну відповідь на це питання може дати лише ринок.