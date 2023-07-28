Курс долара перевалив за 37 у банках: де валюта коштує найдорожче

В обмінниках, банках та на чорному ринку спостерігається ріст вартості долара. Відтак ціна усюди досягла понад 37 гривень. Євро ж подекуди становить 42 гривні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 28 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 37 гривень (+10 копійок проти 27 липня), а продаж – 37,70 гривні (+15 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41 гривню (без змін), а продають в середньому за 41,97 гривні (+22 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,30 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,80 гривні (+18 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продаж – (+18 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,20 гривні (-23 копійки), а продаж – 42,09 гривні (+12 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,55 гривні (+14 копійок), а продаж – 37,70 гривні (+13 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+13 копійок). Євро купують по 41,59 гривні (-1 копійка), а продають за 41,95 гривні (+15 копійок).

Курс у перші дні серпня

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, каже, що завершення липня – це, по суті, проєкція на весь серпень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Після червневого зміцнення гривні, коридор коливань майже не зміниться. Щоденно курс може змінюватись у межах 0,1 – 0,3 гривні.

Відтак варто очікувати, що вірогідні коливання не вийдуть за межі 37 – 38 гривень за долар та 41 – 42,5 гривні за євро. Як додає банкір, курс євро формуватиме співвідношення пари євро/долар на міжнародному ринку.

За прогнозами серпень буде достатньо стабільним інертним періодом, тому переживати не варто.