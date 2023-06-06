Долар падає: чи варто очікувати на суттєві зміни курсу

На готівковому ринку спостерігається різкий спад ціни американської валюти. Долар вже декілька днів поспіль опускається нижче 37 гривень. Однак в експертному середовищі вважають, що населенню на це не варто звертати уваги.

Що коїться з курсом

Станом на ранок 6 червня долар в банках становив нижче 37 гривень. Це вперше, коли валюта два дні поспіль коштувала не більше 36,90 гривні. Що цікаво, в обмінниках долар теж зупинився на такому рівні.

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Водночас економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу розповів, що курс на сьогодні стабільний. А на зміни в обмінниках не варто орієнтуватися все через те, що це лише десята частка того, що відбувається на торгах щодня на безготівковому ринку, міжбанку.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Є всі підстави для того, щоб безготівковий курс, а це 90% усіх операцій, зберігався стабільно. НБУ навіть збираються робити пом'якшення й переходити до плаваючого валютного курсу ближчими місяцями.

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До слова, Гетман додав, що на валютному ринку підстав для різкого росту курсу не має, як і для укріплення гривні. Отже, очікувати на суттєві зміни не варто.

Експерт зауважив, що коливання в рамках 1—2 гривень – це норма. І людям не варто звертати на це увагу.

Цей курс важливий більше для контрабандистів, які закуповують "чорний" товар, для певних "схемників" та маніпулянтів, а також для тих, хто хоче під подушкою зберігати євро та долари,

– додає співрозмовник.

Скільки коштує долар