Чи подорожчає долар на початку серпня

Попри всі зміни курс долара на початку серпня залишатиметься стабільним. Максимальна позначка, до якої може сягнути валюта, не перевищуватиме 42,10 – 42,20 гривні.

Який курс долара буде на початку серпня?

Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що зараз попит на долар росте, однак НБУ має ресурси для його "вгамування".

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Крім того, діє режим керованої гнучкості, що згладжує будь-які зміни щодо курсу валют. Саме тому коливання будуть мінімальними та прогнозованими.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,80 – 42,10 гривні за долар. Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%.