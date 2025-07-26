26 липня, 11:28
Чи подорожчає долар на початку серпня
Основні тези
- Курс долара на початку серпня залишатиметься стабільним, не перевищуючи 42,10 – 42,20 гривні.
- На міжбанку курс долара очікується на рівні 41,60 – 42 гривні.
Попри всі зміни курс долара на початку серпня залишатиметься стабільним. Максимальна позначка, до якої може сягнути валюта, не перевищуватиме 42,10 – 42,20 гривні.
Який курс долара буде на початку серпня?
Банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що зараз попит на долар росте, однак НБУ має ресурси для його "вгамування".
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Крім того, діє режим керованої гнучкості, що згладжує будь-які зміни щодо курсу валют. Саме тому коливання будуть мінімальними та прогнозованими.
За нашою оцінкою серпень почнеться з офіційного курсу у межах 41,80 – 42,10 гривні за долар. Тобто від початку року курс максимально може зрости на 0,4%.
- Загалом з 28 липня по 3 серпня на міжбанку очікується, що курс долара буде на рівні 41,60 – 42 гривні, а курс євро – на рівні 48,50 – 49,50 гривні.
- А на готівковому ринку курс долара буде в діапазоні від 41,60 гривні до 42,20 гривні, натомість євро буде в діапазоні від 48 гривень до 49,50 гривні.