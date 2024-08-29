В обмінниках знову суттєвий спад ціни
29 серпня 2024, 10:00Читать новость на русском
Долар та євро зранку показують рекордний спад вартості в ціні в обмінниках. Попри це в банках та на чорному ринку вартість валют залишається більш-менш стабільною, окрім курсу євро.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 29 серпня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (-2 копійки проти 28 серпня) та продаж – по 41,52 гривні (-8 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 45,85 гривні (без змін), а продаж – по 46,40 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна по 41,38 гривні (-2 копійки), а продати – по 41,45 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 45,92 гривні (-8 копійок), а продаж по 46,10 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по 40,57 гривні (-45 копійок), а продають – по 41,50 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 45,23 гривні (-35 копійок), а продають – по 46,21 гривні (-4 копійок).
На який курс чекати
Банкір Тарас Лєсовий у своєму коментарі 24 Каналу розповів, що зміни на ринку валют вже трансформувалися. Це відчутно у нових "коридорах" допустимих змін в ціні долара та євро.
Як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривні за долар на міжбанку та 41 – 42 гривні за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.
Відтак очікується, що на готівковому ринку курси становитимуть:
- долар буде 41 – 42 гривні;
- євро – 43,5 – 46,5 гривні.