Валюти на ринку виросли усюди
- Долар і євро подорожчали на ринку, з найбільшим зростанням у обмінниках та на чорному ринку.
- Очікується, що курс долара залишатиметься в межах 41,40 – 42 гривні, а євро – 44,50 – 45,50 гривні з 17 по 23 березня.
Долар США додав в ціні в обмінниках, на чорному ринку та в обмінниках за останню добу. Найбільший ріст спостерігався в обмінниках. Євро також не забарилося й подорожчало найбільше на чорному ринку. Водночас в обмінниках був помітний деякий спад вартості цієї валюти.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 13 березня, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,25 гривні (+5 копійок проти 12 березня) та продаж по 41,85 гривні (+5 копійок).
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- Купівля євро відбувається по 44,90 гривні (+10 копійок), а продаж по 45,55 гривні (+8 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,66 гривні (+8 копійок), а продати по 41,64 гривні (+1 копійка).
- Купівля євро по 45,15 гривні (+14 копійок), а продаж по 45,35 гривні (+12 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують в середньому по: 41,30 гривні (+4 копійки), а продають по 41,75 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,93 гривні (-15 копійок), а продають по 45,50 гривні (+6 копійок).
По скільки буде валюта в Україні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що ситуація на валютному ринку не зазнає істотних змін. Через вжиті монетарні заходи для зміцнення гривні протягом січня – лютого офіційний курс долара знизився в середньому на 1,4% – з 42,02 гривні за долар до 41,43 гривні за долар.
Крім того, торгівельні війни, затіяні Дональдом Трампом, лише посилюватимуть внутрішню інфляцію в США і як наслідок можна очікувати певне “просідання” курсу цієї валюти.
Очікується, що з 17 по 23 березня на готівковому ринку долар може перебувати у діапазоні 41,40 – 42 гривні за валюту, а євро – 44,50 – 45,50 гривні за євро.
Таким чином, за всіма ознаками валютний ринок залишатиметься досить міцним і стійким, а поточні курсові зміни будуть досить прогнозованими.