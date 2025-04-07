Офіційний курс валюти: як впав долар та євро

За вихідні офіційний долар втратив 15 копійок, а офіційне євро втратило 30 копійок. Завтра, 8 квітня, ціна обох валют ще більше опуститься – до межі 41 гривні та 45 гривень відповідно.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна валюти впала на 15 копійок проти 4 квітня. Офіційний курс євро натомість становить 45,55 гривні. Тобто ціна впала на 30 копійок.

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Станом на 8 квітня курс НБУ буде такий:

долар – 41,08 гривні,

євро – 45,05 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 40,82 гривні , продаж – по 41,42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 40,98 гривні , продаж – по 40,95 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,40 гривні, продаж – по 41,20 гривні.

Який вплив мит Трампа на курс долара

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що вагомих змін курс долара не зазнає після рішення щодо введення мит США проти всіх країн світу.

Таким чином, коливання офіційного курсу може відбутися в межах 41,2 – 41,8 гривні за долар цього тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ситуація на українському валютному ринку навряд чи залежатиме від Трампа, а скоріше від балансу попиту і пропозиції. Крім цього, навряд чи нові тарифи можуть істотно спонукати громадян до якихось панічних проявів.

Лєсовий додав, що українці масово не куплятимуть чи обмінюватимуть валюту в обмінниках та банках, адже наш ринок ситуація з тарифами майже не зачепить.