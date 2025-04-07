Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,19 гривны. То есть цена валюты упала на 15 копеек против 4 апреля. Официальный курс евро взамен составляет 45,55 гривны. То есть цена упала на 30 копеек.

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По состоянию на 8 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,08 гривны,

евро – 45,05 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 40,82 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 40,98 гривны , продажа – по 40,95 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,40 гривны, продажа – по 41,20 гривны.

Каково влияние пошлин Трампа на курс доллара

Еще раньше банкир Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что весомых изменений курс доллара не претерпит после решения о введения пошлин США против всех стран мира.

Таким образом, колебания официального курса может произойти в пределах 41,2 – 41,8 гривны за доллар на этой неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ситуация на украинском валютном рынке вряд ли будет зависеть от Трампа, а скорее от баланса спроса и предложения. Кроме этого, вряд ли новые тарифы могут существенно побудить граждан к каким-то паническим проявлениям.

Лесовой добавил, что украинцы массово не будут покупать или обменивать валюту в обменниках и банках, ведь наш рынок ситуация с тарифами почти не затронет.