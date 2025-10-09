За останню добу американська валюта злетіла майже на 10 копійок в ціні, натомість європейська валюта продовжила спад вартості, як і декілька днів тому. На 10 жовтня очікується несподіваний стрибок вартості обох валют.

Що з офіційним курсом валют? Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,40 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 8 жовтня. Офіційний курс євро становить 48,13 гривні, тобто ціна впала на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Дивіться також Деяких українців звільнили від податкових зборів: за що можна не платити Станом на 10 жовтня курс валют буде таким: долар – 41,50 гривні;

євро – 48,20 гривні. Який курс долара на готівковому ринку? Станом на 9 жовтня курс долара на готівковому ринку становив: у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,66 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 41,53 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 40,86 гривні, продаж – по 41,61 гривні. Якими будуть ціни валют наступного тижня?Прогнози Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував для 24 Каналу, що в середину жовтня ринок валют буде відповідати загальним трендам на жовтень.

Наразі співвідношення долара до євро не зміниться – 1,15 – 118, а євро не перетне позначки в 49 гривень.

Загалом, на готівковому ринку очікується, що долар перебуватиме в діапазоні від 41,25 – 41,65 гривні за валюту, а євро – в діапазоні від 48 гривень до 49,5 гривні.