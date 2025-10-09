Укр Рус
Экономика Макроэкономика Доллар резко подорожал, а евро упал: однако завтра все изменится
9 октября, 17:20
2

Доллар резко подорожал, а евро упал: однако завтра все изменится

Валерия Городинская
Основні тези
  • Доллар США вырос до 41,40 гривны, а евро упало до 48,13 гривны.
  • На 10 октября ожидается повышение курса доллара до 41,50 гривны, а евро до 48,20 гривны.

За последние сутки американская валюта взлетела почти на 10 копеек в цене, зато европейская валюта продолжила спад стоимости, как и несколько дней назад. На 10 октября ожидается неожиданный скачок стоимости обеих валют.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,40 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 8 октября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена упала на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Смотрите также Некоторых украинцев освободили от налоговых сборов: за что можно не платить

По состоянию на 10 октября курс валют будет таким:

  • доллар – 41,50 гривны;
  • евро – 48,20 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 9 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,66 гривны,
  • на черном рынке: покупка – 41,50 гривны, продажа – по 41,53 гривны,
  • в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,86 гривны, продажа – по 41,61 гривны.

Какими будут цены валют на следующей неделе? Прогнозы

  • Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что в середину октября рынок валют будет соответствовать общим трендам на октябрь.

  • Сейчас соотношение доллара к евро не изменится – 1,15 – 118, а евро не пересечет отметки в 49 гривен.

  • В общем, на наличном рынке ожидается, что доллар будет находиться в диапазоне от 41,25 – 41,65 гривны за валюту, а евро – в диапазоне от 48 гривен до 49,5 гривны.