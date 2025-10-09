За последние сутки американская валюта взлетела почти на 10 копеек в цене, зато европейская валюта продолжила спад стоимости, как и несколько дней назад. На 10 октября ожидается неожиданный скачок стоимости обеих валют.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,40 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 8 октября. Официальный курс евро составляет 48,13 гривны, то есть цена упала на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 10 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,50 гривны;

евро – 48,20 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 9 октября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,66 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 41,53 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,86 гривны, продажа – по 41,61 гривны.

Какими будут цены валют на следующей неделе? Прогнозы