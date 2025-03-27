27 березня, 10:07
Курси падають: яка ціна за долар на ринку
Основні тези
- Долар та євро дешевшають як в банках, так і на чорному ринку; долар в банках коштує 41,25 – 41,85 гривні, євро – 44,65 – 45,17 гривні.
- На наступному тижні очікується стабільність валютного ринку, з прогнозованими курсами 41,40 – 42 гривні за долар.
Долар дещо втрачає ціну в банках, натомість в обмінниках ціна взагалі впала на понад 20 копійок. Водночас євро дешевшає всюди, а найсуттєвіше ціна впала на чорному ринку.
Курс валют у банках
- Станом на ранок 27 березня, як повідомив 24 канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41,25 гривні (-5 копійок проти 26 березня) та продаж по 41,85 гривні (-5 копійок).
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- Купівля євро проходить по 44,65 гривні (-5 копійок), продаж – по 45,17 гривні (-13 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,56 гривні (+6 копійок), а продати по 41,60 гривні (без змін).
- Купівля євро по 44,98 гривні (-7 копійок), а продаж по 45,10 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках
- Долари купують у середньому по: 40,95 гривні (-22 копійки), а дають по 41,62 гривні (-5 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,86 гривні (-5 копійок), а продають по 45,20 гривні (-4 копійки).
Що буде з курсом валют наступного тижня
Як розповів ля 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, наступного тижня валютний ринок буде прогнозованим. Цьому сприятимуть як монетарні зміни НБУ (збільшення облікової ставки), так і чинний режим керованої гнучкості, що врівноважує попит та пропозицію на валюту.
Ми припускаємо, що на 1 квітня офіційний курс американського долара коливатиметься в межах 41,40 – 41,80 гривні. Таким чином, у березні порівняно з лютим, курс долара може зрости максимально на 1%.
Водночас впродовж 31 березня по 6 квітня на готівковому ринку очікується діапазон курсу на рівні 41,40 – 42 гривні за долар та 44,50 – 45,50 гривні за євро.