Курс долара в банках та на чорному ринку суттєво додав у ціні за добу. Банкірка розповіла, чи перетне американська валюта позначку у 38 гривень.

Курс валют у банках

Станом на ранок 14 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (+25 копійок проти 13 лютого), а продаж – 38,47 гривні (+17 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,65 гривні (+15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,41 гривні (+11 копійок).

(+14 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують за 41,40 гривні (без змін), а продають за 41,65 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.

(-5 копійок), а продаж – (+6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,23 гривні (+3 копійок), а продаж – 41,68 гривні (-6 копійок).

Яка ситуація на валютному ринку

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на валютному ринку минулого тижня активність була доволі низькою. Особливо у безготівковому сегменті.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Попит на валюту з боку населення, протягом минулого тижня, скорочувався. Однак це відбувалося не так помітно.

На сьогодні курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар, каже банкірка.

В останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 – 38,15 гривні за долар,

– каже Анна Золотько.

Цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривні за долар.зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.