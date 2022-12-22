Долар стрімко продовжує рости: який курс в обмінниках та на чорному ринку

Долар продовжує рости на готівковому ринку. Найсуттєвіше американська валюта додала в обмінниках – на 31 копійку за добу. А от в банках курс практично не змінився.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 22 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 21 грудня), а купити за 40,30 гривні (+5 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,32 гривні (+2 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 39,98 гривні (+31 копійка), а продають – за 40,37 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.

(+31 копійка), а продають – за (+15 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42 гривні (+26 копійок), а продаж – 42,45 гривні (+17 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,20 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,35 гривні (+15 копійок).

(+12 копійок), а продаж – (+15 копійок). Євро купують по 42,20 гривні (+15 копійок), а продають за 42,40 гривні (+18 копійок).

Яким буде цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.