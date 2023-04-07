Долар стрімко зріс за добу й знову понад 37 гривень

Долар в обмінниках та банках за добу додав майже гривню. Тож курс на готівковому ринку знову завис над психологічною позначкою у 37 гривень за долар.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 7 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37 гривні (+10 копійок проти 6 квітня), а купити за 37,70 гривні (+30 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,10 гривень (+10 копійок), а продають в середньому за 40,90 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 37,20 гривні (+32 копійки), а продають – за 37,93 гривні (+51 копійка), за даними finance.ua.

(+32 копійки), а продають – за (+51 копійка), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,30 гривні (+35 копійок), а продаж – 41,12 гривні (+52 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,60 гривні (+39 копійок), а продаж – 37,87 гривні (+53 копійки).

(+39 копійок), а продаж – (+53 копійки). Євро купують по 40,70 гривні (+35 копійок), а продають за 40,97 гривні (+42 копійки).

Що прогнозували експерти цього тижня

В НБУ зазначили, що спред між готівковим та офіційним курсом надалі буде знижуватись. Тому, що протягом останнього місяця розрив скоротився сприяли калібрування валютних обмежень, створення альтернативних інструментів для захисту заощаджень від курсових коливань та заходи НБУ з підвищення привабливості гривневих заощаджень, зазначив регулятор в монетарному огляді

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу спрогнозувала, що вірогідно цього тижня тимчасово посилиться попит на валюту на готівковому ринку з огляду на низький курс, який спровокує тимчасове зростання вартості долара.

Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку На мою думку, протягом тижня готівковий курс коливатиметься в межах 37,4 – 38,2 гривні за долар.

А от банкір Герман Марченко вважає, що в передвеликодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.