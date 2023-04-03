Курс долара суттєво впав за вихідні: де найвигідніше купити валюту
3 квітня 2023, 10:18Читать новость на русском
Курс долара продовжує падати на готівковому ринку, впевнено прямуючи до позначки у 37 гривень. За вихідні обмінники та чорний ринок продають американську валюту на 20 копійок нижче.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 3 квітня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 37,50 гривні (без змін проти 31 березня), а купити за 38,10 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,20 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 37,40 гривні (-10 копійок), а продають – за 37,72 гривні (-20 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,35 гривні (-17 копійок), а продаж – 40,72 гривні (-23 копійки).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,51 гривні (-14 копійок), а продаж – 37,70 гривні (-25 копійок).
- Євро купують по 40,45 гривні (-25 копійок), а продають за 40,72 гривні (-33 копійки).
Яким буде курс в перший тиждень квітня
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що в перед Великодній період гривня може зміцніти на 2 – 3%.
У першій половині тижня курс залишатиметься на рівні 37,30 – 38,30 гривні за долар, 40 – 41 гривні за євро, а ближче до завершення тижня (7 – 8 квітня) – цілком допустиме плавне "передсвяткове" його зниження. Не виключено, що новий банківський понеділок почнеться з позначок 37,3 – 38 гривні за долар та 39,5 – 40,5 гривні за євро.