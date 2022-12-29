Долар суттєво зріс в обмінниках, а в банках навпаки знизився

Готівковий курс долара сьогодні демонструє різносторонню динаміку. В обмінниках курс знову різко змінився, сьогодні він навпаки зріс, а от у банках американська валюта суттєво подешевшала.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 29 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (-20 копійок проти 28 грудня), а купити за 40,60 гривні (-10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,75 гривні (-25 копійок), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+55 копійок), а продають – за 40,59 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.

(+55 копійок), а продають – за (-16 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,25 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,52 гривні (-23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+1 копійка), а продаж – 40,55 гривні (-5 копійок).

(+1 копійка), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 42,25 гривні (-8 копійок), а продають за 42,50 гривні (-10 копійок).

Курс долара у 2023 році

В останній тиждень грудня банкірка Анна Золотько прогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні за долар. Також вона прогнозувала, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через: сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року та зростання споживчих настроїв серед населення.

Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж, а суттєвих змін на валютному ринку не буде.

У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень.