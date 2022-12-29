Долар суттєво зріс в обмінниках, а в банках навпаки знизився

29 грудня 2022, 10:28
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Готівковий курс долара сьогодні демонструє різносторонню динаміку. В обмінниках курс знову різко змінився, сьогодні він навпаки зріс, а от у банках американська валюта суттєво подешевшала.

Курс валют у банках

  • За даними "Мінфіну", 29 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (-20 копійок проти 28 грудня), а купити за 40,60 гривні (-10 копійок).

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  •  Готівкове євро банки купують за 41,75 гривні (-25 копійок), а продають в середньому за 42,60 гривні (-10 копійок).

Курс в обмінниках України

  • В обмінниках купують долар США в середньому за 40,35 гривні (+55 копійок), а продають – за 40,59 гривні (-16 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро коливається на рівні: купівля – 42,25 гривні (+25 копійок), а продаж – 42,52 гривні (-23 копійки).

Курс на чорному ринку

  • На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+1 копійка), а продаж – 40,55 гривні (-5 копійок).
  • Євро купують по 42,25 гривні (-8 копійок), а продають за 42,50 гривні (-10 копійок).

Нагадаємо! В останній тиждень грудня банкірка Анна Золотько прогнозувала, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,20 – 41,20 гривні за долар. Також вона прогнозувала, що тренд на послаблення гривні зберігатиметься цього тижня через: сконцентровані виплати зарплат українцям в останні дні року та зростання споживчих настроїв серед населення.

Курс долара у 2023 році

Експерти очікують, що до кінця року і в перший тиждень нового року валютні тренди залишаться такими ж, а суттєвих змін на валютному ринку не буде.

У період з січня по лютий, за словами банкіра Германа Марченко, коридор валютного курсу може стати трохи ширшим: від 40 до 42 гривень.

 

Герман Марченко

Директор департаменту казначейства Акціонерного Товариства "КОМІНБАНК"

Передбачити все неможливо, особливе те, що може статися зненацька та вплинути на кон’юнктуру ринку. Проте можливі коливання курсу впродовж 2 перших місяців року навряд чи перевищать 3%.

Автор: Дар'я Вереньова