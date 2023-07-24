Цього тижня курс може змінитися: чи посиляться коливання на ринку

Через ймовірне зниження облікової ставки експертка прогнозує, що курс може цього тижня дещо змінитися. Коливання на валютному ринку можуть посилитися.

Ситуація на готівковому минулого тижня

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі 24 Каналу розповіла, що минулий тиждень на готівковому валютному ринку пройшов досить спокійно.

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Конкуренція між банківськими установами та небанківськими обмінниками посилюється, а попит на валюту з боку населення обмежений, що звужує коридор курсових коливань.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Протягом всього минулого тижня, навіть попри досить гучні новини на банківському ринку, обстріли південних регіонів та складну ситуацію навколо зернового коридору, вартість американського долара не виходила за межі діапазону 37,14 – 37,18 гривні за долар. Хоча, як і очікувалося, курс купівлі іноземної валюти коливався у значно ширшому коридорі.

Чи зміниться ситуація з курсом цього тижня

За словами співрозмовниці, цього тижня дещо може змінитися, адже 27 липня Нацбанк ухвалюватиме рішення по обліковій ставці. За результатами на останньому засіданні цілком ймовірно, що зниження облікової ставки можливе. Це може бути в межах 1 – 2%.

Це цілком ймовірно може тимчасово посилити коливання на валютному ринку. Особливо зважаючи на той факт, що ми наближаємося до перехідної дати, коли більшість українців отримують зарплати,

– каже Анна Золотько.

Втім, Золотько не думає, що навіть зниження ставки зможе розвернути стратегічний валютний тренд, що встановився за останній кілька місяців. Але слід очікувати на помірне посилення волатильності на валютному ринку.

Скільки коштує долар на сьогодні

Курс у банках

На думку банкірки, вартість американського долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні

24 липня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,70 гривні, а продаж – 37,30 гривні.

Курс в обмінниках

В середньому на рівні 36,70 гривні купівля, а продаж – 37,30 гривні.

Курс на чорному ринку

Купівля долара в середньому на рівні 37,14 гривні, а продаж – 37,20 гривні.