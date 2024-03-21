Вперше за деякий час: офіційний курс долара сьогодні здивував
Нацбанк за останню добу не змінив вартість американської валюти. Ціна залишилася на тому рівні, що і вчора. Євро ж лише трішки опустилося в ціні.
Офіційний курс 21 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,13 гривні за долар. Вартість долара не змінилася проти 20 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,43 гривні, що на 3 копійки менше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 22 березня:
- долар – 38,92 гривні,
- євро – 42,46 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 21 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,85 гривні, а продаж – 39,40 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,40 гривні, а продаж – 39,30 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,02 гривні, а продаж – 39,20 гривні.
Вартість долара на наступний тиждень
Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, хоч і різноспрямовані коливання курсів відбуватимуться, втім це відбуватиметься без істотної загрози для валютних показників.
Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).
Таким чином, на міжбанку прогнозують курс на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро. На готівковому ринку: 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.